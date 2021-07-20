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Курс євро трохи виріс після падіння до річного мінімуму

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Україна, Вівторок 20 липня 2021 17:52
Курс євро трохи виріс після падіння до річного мінімуму Фото: курс євро знаходиться на мінімумах За останній рік (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 21 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,03 гривень за євро. Це менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 липня встановлено на такому рівні: 32,0344 гривень за євро (+0,0031 грн). При цьому курс євро на 20 липня становить 32,0313 гривень за євро.

Курс євро трохи виріс після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс трохи виріс після падіння до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 22 липня 2020 року - 31,6719 гривень за євро.

Курс євро трохи виріс після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 32,03 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,00 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків Альпарі, в липні зниження курсу долара і євро до гривні продовжуватися. З високою ймовірністю Євро продовжити дешевшати по відношенню до долара, а значить, він знизиться до гривні сильніше американської валюти.

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