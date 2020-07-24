Курс євро трохи знизився після бурхливого зростання

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 1 копійку після тривалого зростання

Національний банк України (НБУ) на 27 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,22 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 липня встановлено на такому рівні: 32,2246 гривень за євро (-0,012 грн). При цьому курс євро на 24 липня становить 32,2366 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Зазначимо, з початку липня курс зростав майже безперервно і євро здорожчав на 7,6%. При цьому 24 липня курс досяг максимуму з січня 2019 року.

Готівковий ринок

Сьогодні, 24 липня 2020 року, курс євро знизився на 14 копійок до 32,29 гривень за євро.. Середній курс купівлі євро становить 31,73 (31,85 - 23 липня), продажу - 32,29 (32,43 - 23 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 32,36 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,33 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 27 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 липня встановлено на такому рівні: 27,7559 гривень за 1 долар (-0,122 грн). При цьому курс долара на 24 липня становить 27,8779 гривень за 1 долар.