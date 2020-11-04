Курс евро начал снижаться вслед за долларом

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2020 года снизил курс евро до 33,42 гривен. Это на пять копеек ниже по сравнению с предыдущим днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 ноября установлен на таком уровне: 33,4249 гривен за евро (- 0,0557 грн). При этом курс евро на 4 ноября составлял 33,4806 гривен за евро.

Фото: курс валют на 5 ноября

Отметим, курс евро рос с начала нынешней недели, однако перешел к снижению на фоне небольшого отката курса доллара.

Межбанк

Сегодня на межбанковском рынке курс евро в продаже сегодня на открытии снизился до 33,35 гривен и потерял по ходу торгов еще девять копеек. Торги закрылись курсом евро 33,26 гривен.

Курс доллара

Нацбанк на 5 ноября 2020 года опустил официальный курс доллара на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 28,50 гривен. Таким образом, доллар немного откатился, но еще торгуется на максимальных за два года отметках.

Официальный курс гривны к доллару на 5 ноября установлен на уровне 28,5074 гривен за 1 доллар (- 0,0926грн). При этом курс на 4 ноября составлял 28,6 гривен за 1 доллар.