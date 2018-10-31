НБУ понизил справочный курс доллара до 28,10 грн/доллар

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Курс доллара снизился на 7 копеек

Справочное значение курса доллара на 31 октября составило 28,10 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1084 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже, чем установленный 30 октября (28,1778 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 31 октября 2018 года снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 7 копеек до 28,10 грн/доллар, курс в покупке снизился на 7 копеек до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 14 копеек до 31,89гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 2 копейки до 28,21 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки до 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 32,21 гривен за евро.