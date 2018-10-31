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Курс євро на міжбанку впав нижче 32 грн/долар

Новини » Фінанси    31.10.2018 - 17:10
Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)
Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)

Долар на міжбанку стабільний, курс євро опустився нижче 32 грн

Курс долара на міжбанку в продаж 31 жовтня 2018 року залишився на рівні 28,17 грн/долар, курс купівлі знизився на 1 копійку до 28,14 грн/долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 31,87 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1500 - 28,1700 грн/долар, євро 31,8488 - 37,8799 грн/євро, російський рубль 0,4275 - 0,4282 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1400    28,1700

EUR/UAH     31,8488    37,8799

RUB/UAH     0,4275       0,4282

Курс євро на міжбанку впав нижче 32 грн/доларНагадаємо, 30 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1500 - 28,1700 грн/долар, євро 32,0206 - 32,0321 грн/євро, російський рубль 0,4284 - 0,4292 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 листопада встановлено на такому рівні: 2811,8832 гривень за 100 доларів (-4,5605 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 31 жовтня склало 28,10 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1084 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 30 жовтня (28,1778 гривень за долар).

НБУ на 1 листопада встановив курс гривні на рівні 28,11 грн/долар Курс євро на міжбанку знаходиться на рівні 28,16 грн/долар
Теми: Курс долара
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