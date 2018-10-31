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Курс євро на міжбанку знаходиться на рівні 28,16 грн/долар

Новини » Фінанси    31.10.2018 - 14:13

Курс долара падає на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 14:00 31 жовтня 2018 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,16 грн/долар, у покупці також знизився до 28,13 грн/долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 31,93 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,0800 - 28,1000 грн/долар, євро 31,8736 - 31,8963 грн/євро, російський рубль 0,4277 - 0,4285 грн/рубль.

За станом на 14:00 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1300    28,1600

EUR/UAH     31,9078    31,9390

RUB/UAH     0,4276       0,4285

Курс євро на міжбанку знаходиться на рівні 28,16 грн/долар

Нагадаємо, 30 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1500 - 28,1700 грн/долар, євро 32,0206 - 32,0321 грн/євро, російський рубль 0,4284 - 0,4292 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 31 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 31 жовтня встановлено на такому рівні: 2816,4437 гривень за 100 доларів (-3,8089 грн).

Аналітики прогнозують зниження курсу долара до гривні на початку листопада НБУ знизив довідковий курс долара до 28,10 грн/долар
Теми: Курс долара
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