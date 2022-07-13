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Курс евро к доллару упал до паритета впервые с 2002 года: аналитик назвал причины

Фото: курс евро к доллару упал до паритета из-за разницы ставок в США и ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Курс евро падает и впервые с 2022 года достиг паритета с долларом из-за различных финансовых условий в США и Европе. Доллар более привлекателен в условиях экономических проблем в мире.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал финансист Сергей Фурса из Dragon Capital.

"Основанная причина падения курса евро к доллару - это разница в ставках в США и ЕС. Федеральная резервная система начала повышение, Европа еще медлит с этим процессом. А это стандартное правило в глобальной экономике - если где-то ставки растут, то и привлекательность активов растет, а значит дорожает валюта", - сказал он.

По его словам, сейчас мы видим не то, что евро падает, мы видим подорожание доллара. "И это тренд, который есть в этом году относительно всех валют, в том числе относительно евро", - отметил Фурса.

Как отметил эксперт, есть также другие причины падения евро. "Первая - это экономические проблемы в Европе, в первую очередь в Германии, где впервые за очень много лет возник дефицит торгового баланса. Потому что схема бизнеса Германии "покупаем дешевый газ - продаем дорогие товары в Китай" перестала работать. И это, конечно, также влияет на курс евро".

Кроме того, на курс также влияют опасения рецессии как в мире, так и в ЕС. "Это значит опасения кризиса, а когда кризис, то все бегут в какие-то надежные активы. Самым надежным инструментом является доллар", - сказал Фурса.

В то же время, по его словам, после фактического достижения паритета, курс евро к доллару может двигаться как в одну, так и в другую сторону. "Это пара - непрогнозируемая", - отметил он.

Напомним, курс евро 12 июля упал до 1,00005 доллара, самого низкого уровня с декабря 2002 года. С начала года евро упал на 12%.

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