Курс євро до долара впав до паритету вперше з 2002 року: аналітик назвав причини

"Основана причина падіння курсу євро до долара - це різниця у ставках в США та ЄС. Федеральна резервна система розпочала підйом, Європа ще зволікає з цим процесом. А це стандартне правило в глобальній економіці - якщо десь ставки зростають, то і привабливість активів зростає, а значить дорожчає валюта", - сказав він.

За його словами, зараз ми бачимо не те, що євро падає, ми бачимо здорожчання долара. "І це тренд, який є цього року відносно всіх валют, в тому числі відносно євро", - зазначив Фурса.

Як зазначив експерт, є також інші причини падіння євро. "Перша - це економічні проблеми в Європі, у першу чергу в Німеччині, де вперше за дуже багато років виник дефіцит торгівельного балансу. Тому що схема бізнесу Німеччини "купуємо дешевий газ - продаємо дорогі товари в Китай" перестала працювати. І це, звісно, також впливає на курс євро".

Крім того, на курс також впливають побоювання рецесії як у світі, так і в ЄС. "Це значить побоювання кризи, а коли криза, то всі тікають в якісь надійні активи. Найнадійнішим інструментом є долар", - сказав Фурса.

Водночас, за його словами, після фактичного досягнення паритету, курс євро до долара може рухатися як в одну, так і в іншу сторону. "Це пара - непрогнозована", - зазначив він.