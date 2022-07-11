Курс евро приблизился к паритету с долларом: каковы перспективы европейской валюты

Курс евро в понедельник, 11 июля, приблизился к паритету по отношению к доллару. Единая валюта европейская валюта снизилась на 0,8% до 1,0105 за доллар.

Евро дешевеет, так как трубопровод "Северный поток-1", по которому российский газ идет в Германию, начал ежегодное техническое обслуживание на 10 дней. Инвесторы обеспокоены тем, что ремонт может быть продлен из-за войны вторжения России в Украину, что еще больше ограничит поставки газа в Европу и приведет к рецессии в экономике еврозоны.

"Похоже, что мы будем тестировать паритет - у нас есть два важных отчета из США, и это может стать еще одним катализатором", - сказал стратег Societe Generale Кеннет Брукс, имея в виду данные по инфляции и розничным продажам.

Он отметил, что евро, скорее всего, укрепится только после того, как улучшится европейская экономическая перспектива и если возможности для агрессивного повышения процентной ставки в США ослабнут.

Аналитики ING добавили, что, поскольку энергоснабжение вряд ли улучшится, а центральные банки не проявляют признаков того, что уходят от циклов ужесточения. В худшем случае для евро будет то, что в июле он приблизится к 0,95 доллара.

Ожидания очередных горячих данных по инфляции в США за июнь поддержат ожидание агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системой и могут способствовать росту доллара. Согласно опросу Reuters, показатель составит 8,8%, новый 40-летний максимум по сравнению с 8,6% в июне.