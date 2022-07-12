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Курс євро до долара впав до мінімуму за 20 років: що відбувається з європейською валютою

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Лондон, Вівторок 12 липня 2022 10:18
Курс євро до долара впав до мінімуму за 20 років: що відбувається з європейською валютою Фото: Курс ЄВРО до долара знизився до мінімуму за 20 років (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Долар США досяг нового піку за два десятиліття по відношенню до основних валют, чому сприяли очікування подальшого агресивного підвищення ставок Федеральною резервною системою. Курс євро знаходиться поблизу 20-річного мінімуму і близький до паритету з доларом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Індекс долара, показник по відношенню до шести валют, з найбільшою вагою євро, виріс до 108,47, найвищого рівня з жовтня 2002 року. Курс євро впав до 1,0006 долара, найнижчого рівня з грудня 2002 року.

"Знецінення євро останнім часом, мабуть, було в значній мірі викликано переоцінкою ринком можливості більш значного спаду зростання в зоні євро, посиленого енергетичними проблемами, затягуванням війни довше, ніж очікувалося, і сумнівами щодо інструменту ЄЦБ", - йдеться в повідомленні Maybank.

Трубопровід, по якому російський газ надходить до Німеччини, газопровід "Північний потік-1", в понеділок почав щорічне технічне обслуговування, і очікується, що потік буде зупинений на 10 днів. Уряди, ринки і компанії стурбовані тим, що Росія може продовжити ремонт через війну проти України, що посилить кризу енергопостачання на континенті і потенційно прискорить рецесію.

"Вся увага буде зосереджена на тому, чи повернуться потоки російського газу по газопроводу "Північний потік - 1" після закінчення технічного обслуговування наступного тижня", - сказала Керол Конг, валютний стратег австралійського банку Співдружності.

"Але в той же час я думаю, що побоювання з приводу можливого припинення поставок російського газу будуть продовжувати утримувати євро/долар на низькому рівні, а це, в свою чергу, буде означати, що Долар продовжить зміцнюватися".

Слабкість євро була значною частиною зростання індексу долара, при цьому валюта-притулок США також підтримувалася побоюваннями з приводу зростання в інших країнах, при цьому Китай, зокрема, проводить сувору політику нульового COVID для стримування нових спалахів.

Однак, можливо, найбільшим фактором зростання долара є думка, що ФРС буде підвищувати ставки швидше і далі, ніж інші центробанки.

Очікується, що ФРС підніме ставки на 75 базисних пунктів вдруге поспіль на засіданні 26-27 липня. Ф'ючерси на фонди ФРС розраховані на підвищення базової ставки до 3,50% до березня з 1,58% в даний час. Інвестори уважно стежать за даними за споживчими цінами в США, які повинні бути опубліковані в середу.

Нагадавши, єдина валюта європейська валюта 11 липня знизилася на 0,8% до 1,0105 за долар. Курс євро наблизився до паритету по відношенню до долара.

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