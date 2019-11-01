Курс долара завершує тиждень помірним зниженням

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Середній курс долара знизився до 24,88 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 листопада 2019 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 6 копійок - до 24,88 гривень за долар, курс євро опустився на 8 копійок - до 27,77 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,65 (24,72 - 31 жовтня), продажу - 24,88 (24,94 - 31 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,36 (27,43 - 31 жовтня), продажу - 27,77 (27,85 - 31 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,54 - 31 жовтня), продажу 3,91 (3,92 - 31 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Українські банки на 1 жовтня встановили курс долара у продажу в межах 24,85 - 25,30 грн/долар, трохи зменшивши його порівняно з попереднім робочим днем.

Міжбанк

Сьогодні курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку курс долара досяг позначки 24,67 гривень, проте вже у другій половині дня американська валюта почала зміцнюватися і на 12:40 торгується на рівні 24,82 гривень. Курс євро порівняно стабільний і в продажу складає 27,65 гривень.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку НБУ на сьогодні встановив довідковий курс на рівні 24,70 гривень за долар, знизивши його ще на 13 копійок, в порівнянні з 31 жовтня (24,83). Таким чином, найімовірніше офіційний курс долара 2 листопада може бути суттєво відкоригований.

Нагадаємо, аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко в коментарі РБК-Україна розповів, яким буде курс долара в листопаді. За його словами, у разі успішних переговорів з МВФ про нову програму кредитування курс американської валюти може стабілізуватися на позначці 25,50 гривень. У зворотному випадку гривня може просісти до 26,00 гривень.

Сьогодні також стало відомо, що Національний банк України зберіг прогноз інфляції на 2019-2021 роки. Передбачається, що на кінець поточного року рівень інфляції складе 6,3%.