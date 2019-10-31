Курс доллара закрепился ниже отметки 25 гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Средний курс доллара в продаже снизился до 24,94 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 12 копеек - до 24,94 гривен за доллар, курс евро опустился на 6 копеек - до 27,85 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,72 (24,84 - 30 октября), продажи - 24,94 (25,08 - 30 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,43 (27,47 - 30 октября), продажи - 27,85 (27,91 - 30 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,55 - 30 октября), продажи 3,92 (3,93 - 30 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Украинские банки на 31 октября установили курс доллара в продаже в пределах 25,00-25,25 грн/доллар, немного понизив его по сравнению с предыдущим банковским днем.

Межбанк

На открытии межбанковского валютного рынка курс доллара продолжил снижаться и достиг отметки 24,89 гривен. В то же время курс евро демонстрирует рост и в продаже поднялся на три копейки - до 27,77 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке НБУ на сегодня установил справочный курс на уровне 24,83 гривен за доллар, понизив его на 17 копеек по сравнению с 30 октября (25,00). Таким образом, вероятнее всего официальный курс доллара 1 ноября тоже будет существенно понижен.

Напомним, в комментарии РБК-Украина аналитик "Альпари" Максим Пархоменко рассказал, каким будет курс доллара в ноябре. По его словам, в случае успешных переговоров с МВФ курс американской валюты может стабилизироваться на отметке 25,50 гривен. Если Украина не сможет договориться о новой программе кредитования, гривна может в короткий промежуток времени просесть до 26,00 гривен.