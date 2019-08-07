Курс доллара заметно снизился после роста в последние дни

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,59 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Сообщается, что официальный курс гривны к доллару на 7 августа установлен на таком уровне - 2559,0328 гривен за 100 долларов (-14,4717 гривен). При этом курс доллара на 6 августа составлял 2573,5045 гривен за 100 долларов.

Напомним, накануне на межбанковском валютном рынке торги по доллару закрылись в диапазоне 25,5200 - 25,5500 грн/доллар, евро 28,5211 - 28,5521 грн/евро, российский рубль 0,3922 - 0,3928 грн/рубль.

Снижение курса доллара вчера отразилось и на наличном рынке. В частности, 6 августа курс доллара в продаже снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем - до 25,74 гривен за доллар. В то же время курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 28,87 гривен за евро, курс российского рубля в среднем составил 4,021 гривен за 10 рублей.