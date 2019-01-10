Курс долара уповільнив зростання на міжбанку

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку виріс на 10 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 10 січня 2019 року виріс на 10 копійок до 28,26 грн/долар, курс купівлі до 28,22 грн/долар. Курс євро виріс на 13 копійок 32,57 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2200 - 28,2650 грн/долар, євро 32,5235 - 32,5735 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4201 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,2200 28,2650

EUR/UAH 32,5235 32,5735

RUB/UAH 0,4192 0,4201

Нагадаємо, 9 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,1350 - 28,1650 грн/долар, євро 32,4085 - 32,4432 грн/євро, російський рубль 0,4205 - 0,4213 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 грн/долар, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 січня встановлено на такому рівні: 2827,0148 гривень за 100 доларів (+14,8015 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 10 січня склало 28,27 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2752 гривень за долар, що на 16 копійок вище, ніж встановлений 9 січня (28,1193 гривень за долар).