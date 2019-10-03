Курс доллара замедлил рост

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 27 копеек до 25,55 гривен за доллар, курс евро вырос на 32 копейки до 27,97 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,94 (24,72 - 2 октября), продажи - 25,55 (25,28 - 2 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,12 (26,85 - 2 октября), продажи - 27,97 (27,65 - 2 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,49 - 2 октября), продажи 3,92 (3,88 - 2 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,75-22,45 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 24,98 гривен за доллар, курс в покупке до 24,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,35 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,90 грн/доллар, повысив его по сравнению с 2 октября (24,83). Таким образом, официальный курс на 4 октября будет установлен примерно на этом же уровне.

По данным аналитиков, одной из причин роста курса доллара к гривне в начале октября мог стать неудачный аукцион Министерства финансов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проведенный 1 октября.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что вопрос курса гривны к доллару обсуждался во время совещания, которое президент Владимир Зеленский провел с руководством Национального банка и экономического блока правительства 1 октября. По данным министра, на совещании представители НБУ называли факторы, которые влияют на курс гривны: интерес нерезидентов к ОВГЗ и увеличения урожайности в сельском хозяйстве.