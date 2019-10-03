Курс доллара на межбанке поднялся до 25 гривен

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар пока не преодолел отметку 25 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 24,98 гривен за доллар, курс в покупке до 24,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,35 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,9500 - 24,9800 грн/доллар, евро 27,3202 - 27,3531 грн/евро, российский рубль 0,3830 - 0,3839 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9500 24,9800 EUR/UAH 27,3202 27,3531 RUB/UAH 0,3830 0,3839

Напомним, 2 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,9000 - 24,9300 грн/доллар, евро 27,2580 - 27,2908 грн/евро, российский рубль 0,3816 - 0,3822 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,85 гривен за доллар, что на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 октября установлен на таком уровне: 2485,9769 гривен за 100 долларов (+30,4467 гривен).

По данным аналитиков, одной из причин роста курса доллара к гривне в начале октября мог стать неудачный аукцион Министерства финансов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проведенный 1 октября.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что вопрос курса гривны к доллару обсуждался во время совещания, которое президент Владимир Зеленский провел с руководством Национального банка и экономического блока правительства 1 октября. По данным министра, на совещании представители НБУ называли факторы, которые влияют на курс гривны: интерес нерезидентов к ОВГЗ и увеличения урожайности в сельском хозяйстве.