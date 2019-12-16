Курс доллара замедлил падение

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 23,53 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 26,25 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,31 (23,35 - 13 декабря), продажи - 23,53 (23,55 - 13 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,88 (25,93 - 13 декабря), продажи - 26,25 (26,29 - 13 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,46 - 13 декабря), продажи 3,78 (3,79 - 13 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,20-23,50 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 16 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 0,5 копеек до 23,49 гривен за доллар, курс в покупке до 23,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,16 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 16 декабря справочный курс на уровне 23,48 грн/доллар, понизив его по сравнению с 13 декабря (23,49). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 9-13 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 424,10 млн долларов, что на 12,50 млн долларов меньше, чем неделей ранее (436,60 млн долларов).

Аналитики в течение этой недели прогнозируют снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,4/23,6 грн.