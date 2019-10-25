Курс доллара закрепился выше уровня 25 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 25,21 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 28,02 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,94 (24,88 - 24 октября), продажи - 25,21 (25,14 - 24 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,57 (27,57 - 24 октября), продажи - 28,02 (28,01 - 24 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,56 - 24 октября), продажи 3,93 (3,93 - 24 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,95-25,25 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 25 октября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 9 копеек до 25,24 гривен за доллар, курс в покупке до 25,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 28,03 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 25 октября справочный курс на уровне 25,19 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 октября (25,13). Таким образом, официальный курс следующий день будет установлен примерно на этом же уровне.

Отметим, аналитики ожидают в течение этой недели дальнейший рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанковском валютном рынке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) оценивает ситуацию на валютном рынке как стабильную. По его словам, ситуация соответствует фундаментальным экономическим параметрам.