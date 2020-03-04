Курс доллара закрепился на психологической отметке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 25,00 гривен за доллар, курс в покупке 24,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 27,93 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,9800 - 25,0000 грн/доллар, евро 27,9126 - 27,9325 грн/евро, российский рубль 0,3780 - 0,3784 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9800 25,0000 EUR/UAH 27,9126 27,9325 RUB/UAH 0,3780 0,3784

Напомним, 3 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,9800 - 25,0000 грн/доллар, евро 27,7877 - 27,8100 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,93 гривен за доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 марта установлен на таком уровне: 24,9386 гривен за 1 доллар (+0,1206 грн). При этом курс доллара на 3 марта составляет 24,8180 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, население Украины в феврале 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1456,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1165,2 млн долларов. Таким образом, в феврале снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 291,2 млн долларов

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 24-28 марта февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 81,00 млн долларов, что на 44 млн долларов меньше, чем неделей ранее. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1082,00 млн долларов и продал на 295,00 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 787,00 млн долларов.