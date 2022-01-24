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Курс долара знову виріс після триденного зниження

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Україна, Понеділок 24 січня 2022 15:40
Курс долара знову виріс після триденного зниження Фото: курс долара виріс на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс зріс на 6 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,3749 гривень за 1 долар (+0,0568 грн). При цьому курс долара на 24 січня становить: 28,3181 гривень за 1 долар.

Курс долара знову виріс після триденного зниження

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні почав зростати після трьох днів зниження.

Курс долара знову виріс після триденного зниження

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 20 24 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 8 копійок до 28,31 гривень за долар, курс в покупці - 28,29 гривень за долар. Курс євро у продажу не змінився-32,04 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчої очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

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