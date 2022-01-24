Курс долара знову виріс після триденного зниження

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс зріс на 6 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 25 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,3749 гривень за 1 долар (+0,0568 грн). При цьому курс долара на 24 січня становить: 28,3181 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 20 24 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 8 копійок до 28,31 гривень за долар, курс в покупці - 28,29 гривень за долар. Курс євро у продажу не змінився-32,04 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчої очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.