Курс доллара вырос после трехдневного падения

Официальный курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на уровне 26,29 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после падание три дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,2933 гривен за 1 доллар (+0,0166 грн). При этом курс доллара на 1 ноября составляет 26,2767 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)