Курс долара виріс після триденного падіння

Офіційний курс гривні до долара на 2 листопада встановлено на рівні 26,29 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння три дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,2933 гривень за 1 долар (+0,0166 грн). При цьому курс долара на 1 листопада становить 26,2767 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)