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Курс долара виріс після триденного падіння

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 07:45
Курс долара виріс після триденного падіння Фото: курс долара виріс на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 2 листопада встановлено на рівні 26,29 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння три дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,2933 гривень за 1 долар (+0,0166 грн). При цьому курс долара на 1 листопада становить 26,2767 гривень за 1 долар.

Курс долара виріс після триденного падіння

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара виріс після триденного падіння

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 1 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 26,31 гривень за долар, курс в покупці до 26,29 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,43 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

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