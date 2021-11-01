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Межбанк открылся ростом курса доллара

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Украина, Понедельник 01 ноября 2021 10:18
Межбанк открылся ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 26,31 гривен за доллар, курс в покупке до 26,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,43 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,2900 - 26,3100 грн/доллар, евро 30,4070 - 30,4301 грн/евро, российский рубль 0,3698 - 0,3702 грн/рубль.

Межбанк открылся ростом курса доллара

Напомним, торги по доллару 29 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,2500 - 26,2750 грн/доллар, евро 30,5083 - 30,5315 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3719 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,27 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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