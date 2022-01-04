Курс доллара вырос в первый торговый день года

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 5 января 2022 года установлен на таком уровне: 27,2976 гривен за 1 доллар (+0,0194 грн). При этом курс доллара на 4 января составляет: 27,2782 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос в первый торговый день 2022 года.

Скриншот (bank.gov.ua)