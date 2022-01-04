Курс долара виріс у перший торговий день року

Національний банк України (НБУ) на 5 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 5 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 27,2976 гривень за 1 долар (+0,0194 грн). При цьому курс долара на 4 січня становить: 27,2782 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс в перший торговий день 2022 року.

Скріншот (bank.gov.ua)