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Курс долара виріс у перший торговий день року

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Україна, Вівторок 04 січня 2022 15:42
Курс долара виріс у перший торговий день року Фото: курс долара виріс на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 5 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 27,2976 гривень за 1 долар (+0,0194 грн). При цьому курс долара на 4 січня становить: 27,2782 гривень за 1 долар.

Курс долара виріс у перший торговий день року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс в перший торговий день 2022 року.

Курс долара виріс у перший торговий день року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 4 січня 2022 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,37 гривень за долар, курс в покупці до 27,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,90 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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