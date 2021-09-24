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Курс доллара вырос после падения до минимума с мая 2020 года

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,64 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 сентября установлен на таком уровне: 26,6422 гривен за 1 доллар (+0,115 грн). При этом курс доллара на 24 сентября составляет 26,5272 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как он упал до минимума с мая прошлого года.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:47 24 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,59 гривен за доллар, курс в покупке до 26,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 31,15 гривен за евро.

Прогноз

В сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней. По прогнозу аналитиков, к концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6-27,1 грн.

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