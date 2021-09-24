Курс долара виріс після падіння до мінімуму з травня 2020 року

Національний банк України (НБУ) на 27 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як він впав до мінімуму з травня минулого року.

Офіційний курс гривні до долара на 27 вересня встановлений на такому рівні: 26,6422 гривень за 1 долар (+0,115 грн). При цьому курс долара на 24 вересня становить 26,5272 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:47 24 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,59 гривень за долар, курс в покупці до 26,57 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 31,15 гривень за євро.

Прогноз

У вересні курс долара може стабілізуватися поблизу нинішніх рівнів. За прогнозом аналітиків, до кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,6-27,1 грн.