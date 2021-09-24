ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Новина українською →
Украина, Пятница 24 сентября 2021 10:53
Курс доллара продолжил падение на межбанке Фото: курс доллара снизился на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:47 24 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,59 гривен за доллар, курс в покупке до 26,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 31,15 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,5750 - 26,5950 грн/доллар, евро 31,1857 - 31,2092 грн/евро, российский рубль 0,3640 - 0,3644 грн/рубль.

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Напомним, торги по доллару 22 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,6200 - 26,6400 грн/доллар, евро 31,2465 - 31,2700 грн/евро, российский рубль 0,36561 - 0,3665 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне: 26,5272 гривен за 1 доллар (-0,1442 грн). При этом курс доллара на 23 сентября составляет 26,6714 гривен за 1 доллар. Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума с мая прошлого года. Ниже курс был только 20 мая 2020 года - 26,5159 гривен за доллар.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается стабилизация курса доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Кандидат в канцлеры от партии Меркель выступил за запуск "Северного потока-2"
Кандидат в канцлеры от партии Меркель выступил за запуск "Северного потока-2"
DAILY
В Кабмин за деньгами. "Нафтогаз" потратил все резервы для закупки газа на зиму
Юрий Дощатовспециальный корреспондент В Кабмин за деньгами. "Нафтогаз" потратил все резервы для закупки газа на зиму