Курс доллара вырос на открытии межбанка

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 24,22 гривен за доллар, курс в покупке до 24,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 26,83 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,1900 - 24,2200 грн/доллар, евро 26,7976 - 26,8309 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3794 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1900 24,2200 EUR/UAH 26,7976 26,8309 RUB/UAH 0,3788 0,3794

Напомним, 20 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1500 - 24,1700 грн/доллар, евро 26,7606 - 26,7755 грн/евро, российский рубль 0,3776 - 0,3780 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,18 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 ноября установлен на таком уровне: 2418,3603 гривен за 100 долларов (-2,0325 гривен).

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 20 ноября 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,317 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 12 ноября объем был 10,897 млрд грн.

Покупка нерезидентами ОВГЗ является одной из главных причин притока валюты в Украину и укрепления курса гривны.

По прогнозу аналитиков, до конца 2019 года на валютном рынке будет сохраняться тенденция к снижению курса доллара, а курс может опуститься ниже 24 гривен за доллар.