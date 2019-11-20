Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит около 24,15 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 20 ноября 2019 года не изменился - 24,17 гривен за доллар, курс в покупке - 24,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,77 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,1500 - 24,1700 грн/доллар, евро 26,7606 - 26,7755 грн/евро, российский рубль 0,3776 - 0,3780 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1500 24,1700 EUR/UAH 26,7606 26,7755 RUB/UAH 0,3776 0,3780

Напомним, 19 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1400 - 24,1700 грн/доллар, евро 26,7302 - 26,7634 грн/евро, российский рубль 0,3781 - 0,3789 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 20 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 24,31 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,93 гривен за евро

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,12 (24,13 - 19 ноября), продажи - 24,31 (24,34 - 19 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,56 (26,57 - 19 ноября), продажи - 26,93 (26,95 - 19 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,48 - 19 ноября), продажи 3,83 (3,84 - 19 ноября) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,18 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 ноября установлен на таком уровне: 2418,3603 гривен за 100 долларов (-2,0325 гривен).