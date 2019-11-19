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Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в восемь раз

Новости » Экономика     19.11.2019 - 17:46
Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в восемь раз
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В условиях снижения ставок покупателей на облигации становится все меньше

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 ноября 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,317 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 12 ноября объем был 10,897 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 19.02.2020 на сумму 127,075 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 13,95% годовых.
  • с погашением 30.09.2020 на сумму 526,338 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 13,46% годовых.
  • с погашением 29.09.2021 на сумму 664,576 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 13,50% годовых.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.

Отметим, за минувшую неделю (11-15 ноября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,922 млрд грн до 104,898 млрд грн.

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