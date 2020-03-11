Курс доллара вырос на межбанке еще на 35 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 11 марта 2020 года вырос на 34 копейки до 25,75 гривен за доллар, курс в покупке до 25,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 29,12 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,7200 - 25,7500 грн/доллар, евро 29,0893 - 29,1206 грн/евро, российский рубль 0,3552 - 0,3558 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,7200 25,7500 EUR/UAH 29,0893 29,1206 RUB/UAH 0,3552 0,3558

Напомним, 10 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,3750 - 25,4100 грн/доллар, евро 28,8463 - 28,8860 грн/евро, российский рубль 0,3526 - 0,3533 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 11 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 25,93 гривен за доллар, курс евро вырос на 29 копеек до 29,07 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,40 (24,98 - 10 марта), продажи - 25,93 (25,86 - 10 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,62 (28,12 - 10 марта), продажи - 29,38 (29,07 - 10 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,18 - 10 марта), продажи 3,71 (3,69 - 10 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 25,62 гривен за доллар, что на 31 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 марта установлен на таком уровне: 25,6240 гривен за 1 доллар (+0,3105 грн). При этом курс доллара на 11 марта составляет 25,3135 гривен за 1 доллар.