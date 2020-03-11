Курс доллара продолжает расти, несмотря на интервенции НБУ

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дорожает на наличном и на межбанковском рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 25,93 гривен за доллар, курс евро вырос на 29 копеек до 29,07 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,40 (24,98 - 10 марта), продажи - 25,93 (25,86 - 10 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,62 (28,12 - 10 марта), продажи - 29,38 (29,07 - 10 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,18 - 10 марта), продажи 3,71 (3,69 - 10 марта) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,60 - 25,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 11 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 15 копеек до 25,56 гривен за доллар, курс в покупке до 25,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 28,95 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 11 марта справочный курс на уровне 25,58 грн/доллар, повысив его по сравнению с 10 марта (25,28 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, резкий скачок курса доллара произошел 10 марта после обвала мировых бирж, вызванных опасениями мировой рецессии из-за эпидемии коронавируса.

Отметим, Национальный банк во вторник, 10 марта, вышел с интервенцией по продаже валюты и по состоянию на 13:00 продал 250 млн долларов для сдерживания резкого роста курса доллара.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара как минимум до 26 гривен за доллар. По их мнению, на текущих отметках курс доллара может стабилизироваться в случае единого фронта со стороны НБУ, Минфина и главы правительства.