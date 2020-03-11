Курс долара виріс на міжбанку ще на 35 копійок

Курс долара на міжбанку у продаж 11 березня 2020 року зріс на 34 копійки до 25,75 гривень за долар, курс купівлі до 25,72 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 24 копійки до 29,12 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,7200 - 25,7500 грн/долар, євро 29,0893 - 29,1206 грн/євро, російський рубль 0,3552 - 0,3558 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,7200 25,7500 EUR/UAH 29,0893 29,1206 RUB/UAH 0,3552 0,3558

Нагадаємо, 10 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,3750 - 25,4100 грн/долар, євро 28,8463 - 28,8860 грн/євро, російський рубль 0,3526 - 0,3533 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 11 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 25,93 гривень за долар, курс євро виріс на 29 копійок до 29,07 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,40 (24,98 - 10 березня), продажу - 25,93 (25,86 - 10 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,62 (28,12 - 10 березня), продажу - 29,38 (29,07 - 10 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,18 - 10 березня), продажу 3,71 (3,69 - 10 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,62 гривень за долар, що на 31 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 березня встановлено на такому рівні: 25,6240 гривень за 1 долар (+0,3105 грн). При цьому курс долара на 11 березня становить 25,3135 гривень за 1 долар.