Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 14 апреля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 22 копейки до 27,24 гривен за доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 29,85 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2000 - 27,2400 грн/доллар, евро 29,8139 - 29,8577 грн/евро, российский рубль 0,3730 - 0,3737 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2000 27,2400 EUR/UAH 29,8139 29,8577 RUB/UAH 0,3730 0,3737

Напомним, 13 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9800 - 27,0200 грн/доллар, евро 29,4351 - 29,4761 грн/евро, российский рубль 0,3667 - 0,3673 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 14 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 27,33 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 29,75 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,98 (26,99 - 13 апреля), продажи - 27,33 (27,37 - 13 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,19 (29,22 - 13 апреля), продажи - 29,75 (29,84 - 13 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,22 (3,19 - 13 апреля), продажи 3,72 (3,72 - 13 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 апреля установлен на таком уровне: 27,0899 гривен за 1 доллар (+0,0495 грн). При этом курс доллара на 14 апреля составляет 27,0404 гривен за 1 доллар.