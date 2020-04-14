Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 14 квітня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 22 копійки до 27,24 гривень за долар, курс купівлі до 27,20 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 29,85 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,2000 - 27,2400 грн/долар, євро 29,8139 - 29,8577 грн/євро, російський рубль 0,3730 - 0,3737 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2000 27,2400 EUR/UAH 29,8139 29,8577 RUB/UAH 0,3730 0,3737

Нагадаємо, 13 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9800 - 27,0200 грн/долар, євро 29,4351 - 29,4761 грн/євро, російський рубль 0,3667 - 0,3673 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 14 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,33 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 29,75 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,98 (26,99 - 13 квітня), продажу - 27,33 (27,37 - 13 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,19 (29,22 - 13 квітня), продажу - 29,75 (29,84 - 13 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,22 (3,19 - 13 квітня), продажу 3,72 (3,72 - 13 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 гривень за долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 квітня встановлено на такому рівні: 27,0899 гривень за 1 долар (+0,0495 грн). При цьому курс долара на 14 квітня становить 27,0404 гривень за 1 долар.