Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 25 февраля 2020 года вырос на 4 копейки до 24,56 гривен за доллар, курс в покупке до 24,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копеек до 26,61 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,5400 - 24,5600 грн/доллар, евро 26,5890 - 26,6107 грн/евро, российский рубль 0,3764 - 0,3769 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5400 24,5600 EUR/UAH 26,5890 26,6107 RUB/UAH 0,3764 0,3769

Напомним, 24 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в в диапазоне 24,4900 - 24,5200 грн/доллар, евро 26,5721 - 26,5968 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3743 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 25 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 24,52 гривен за доллар, курс евро вырос на 8 копеек до 26,64 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,33 (24,29 - 24 февраля), продажи - 24,52 (24,49 - 24 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,24 - 24 февраля), продажи - 26,64 (26,56 - 24 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,50 - 24 февраля), продажи 3,83 (3,86 - 24 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, что на 4 копейки выше ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 февраля установлен на таком уровне: 24,5307 гривен за 1 доллар (+0,0312 грн). При этом курс доллара на 25 февраля составляет 24,4995 гривен за 1 доллар.