Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 19 февраля 2020 года вырос на 4 копейки до 24,49 гривен за доллар, курс в покупке до 24,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,42 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4500 грн/доллар, евро 26,4011 - 26,4227 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4700 24,4900 EUR/UAH 26,4011 26,4227 RUB/UAH 0,3842 0,3847

Напомним, 18 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4500 грн/доллар, евро 26,4147 - 26,4285 грн/евро, российский рубль 0,3837 - 0,3844 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 19 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 24,54 гривен за доллар, курс евро снизился на 3 копейки до 26,59 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,30 (24,27 - 18 февраля), продажи - 24,54 (24,48 - 18 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,24 (26,27 - 18 февраля), продажи - 26,59 (26,62 - 18 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,54 - 18 февраля), продажи 3,88 (3,89 - 18 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,52 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 февраля установлен на таком уровне: 24,5231 гривен за 1 доллар (+0,0800 грн). При этом курс доллара на 19 февраля составляет 24,4431 гривен за 1 доллар.