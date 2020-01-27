Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 27 января 2020 года вырос на 13 копеек до 24,61 гривен за доллар, курс в покупке до 24,57 гривен за доллар. Курс евро вырос на 12 копеек до 27,11 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,5700 - 24,6100 грн/доллар, евро 27,0687 - 27,1103 грн/евро, российский рубль 0,3908 - 0,3916 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5700 24,6100 EUR/UAH 27,0687 27,1103 RUB/UAH 0,3908 0,3916

Напомним, 24 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4800 грн/доллар, евро 26,9573 - 26,9989 грн/евро, российский рубль 0,3948 - 0,3959 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 27 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 12 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс евро вырос на 7 копеек до 27,15 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,33 (24,21 - 24 января), продажи - 24,58 (24,46 - 24 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,73 (26,63 - 24 января), продажи - 27,15 (27,08 - 24 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,58 - 24 января), продажи 3,94 (3,94 - 24 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,59 гривен за доллар, что на 26 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 января установлен на таком уровне: 24,5984 гривен за 1 доллар (+0,2683 грн). При этом курс доллара на 27 января составляет 24,3301 гривен за 1 доллар.