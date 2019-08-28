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Курс долара виріс на міжбанку

Новини » Фінанси    28.08.2019 - 17:15
Курс долара виріс на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 7 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 28 серпня 2019 року виріс на 7 копійок до 25,22 гривень за долар, курс купівлі до 25,20 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 27,94 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,2000 - 25,2200 грн/долар, євро 27,9216 - 27,9412 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,2000

25,2200

EUR/UAH

27,9216

27,9412

RUB/UAH

0,3773

0,3777

Курс долара виріс на міжбанку

Нагадаємо, 27 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1300 - 25,1500 грн/долар, євро 27,9018 - 27,9270 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,22 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 серпня встановлено на такому рівні: 2522,1856 гривень за 100 доларів (+5,6926 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 28 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 25,26 гривень за долар, курс євро виріс на 3 копійки до 28,10 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,02 (24,99 - 27 серпня), продажу - 25,26 (25,25 - 27 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,63 (27,60 - 27 серпня), продажу - 28,10 (28,07 - 27 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,49 - 27 серпня), продажу 3,86 (3,88 - 27 серпня) грн за 10 рублів.

НБУ підвищив офіційний курс долара Курс долара 28 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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