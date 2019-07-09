Курс доллара вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар немного вырос после длительного снижения

Курс доллара на межбанке в продаже 9 июля 2019 года вырос на 9 копеек до 25,67 грн/доллар, курс в покупке до 25,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 28,76 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,6300 - 25,6700 грн/доллар, евро 28,7184 - 28,7632 грн/евро, российский рубль 0,4016 - 0,4024 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,6300 25,6700

EUR/UAH 28,7184 28,7632

RUB/UAH 0,4016 0,4024

Напомним, 8 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,5650 - 25,5800 грн/доллар, евро 28,6890 - 28,6956 грн/евро, российский рубль 0,4017 - 0,4024 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,48 грн/доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 июля установлен на таком уровне: 2548,9178 гривен за 100 долларов (-11,2983 гривен).