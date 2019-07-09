Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар трохи виріс після тривалого зниження

Курс долара на міжбанку у продажу 9 липня 2019 року виріс на 9 копійок до 25,67 грн/долар, курс купівлі до 25,63 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 7 копійок до 28,76 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,6300 - 25,6700 грн/долар, євро 28,7184 - 28,7632 грн/євро, російський рубль 0,4016 - 0,4024 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,6300 25,6700

EUR/UAH 28,7184 28,7632

RUB/UAH 0,4016 0,4024

Нагадаємо, 8 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,5650 - 25,5800 грн/долар, євро 28,6890 - 28,6956 грн/євро, російський рубль 0,4017 - 0,4024 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,48 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 липня встановлено на такому рівні: 2548,9178 гривень за 100 доларів (-11,2983 гривень).