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Курс доллара вырос до максимума с начала сентября

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Украина, Вторник 23 ноября 2021 16:00
Курс доллара вырос до максимума с начала сентября Фото: курс доллара вырос на 21 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар. Курс вырос на 21 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 ноября установлен на таком уровне: 26,8604 гривен за 1 доллар (+0,2016 грн). При этом курс доллара на 23 ноября составляет: 26,6588 гривен за 1 доллар.

Курс доллара вырос до максимума с начала сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос до максимума за 2,5 месяца. Выше курс был только 6 сентября - 26,9298 гривен за доллар.

Курс доллара вырос до максимума с начала сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 26,81 гривен за доллар, курс в покупке до 26,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,15 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,95 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

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