Курс долара виріс до максимуму з початку вересня

Національний банк України (НБУ) на 24 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,86 гривень за долар. Курс виріс на 21 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 24 листопада встановлено на такому рівні: 26,8604 гривень за 1 долар (+0,2016 грн). При цьому курс долара на 23 листопада становить: 26,6588 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс до максимуму за 2,5 місяці. Вище курс був тільки 6 вересня - 26,9298 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)