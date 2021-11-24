Курс доллара вырос до максимума с начала осени

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 ноября установлен на таком уровне: 26,9273 гривен за 1 доллар (+0,0669 грн). При этом курс доллара на 24 ноября составляет: 26,8604 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара вырос до максимума за 2,5 месяца. Выше курс был только 6 сентября - 26,9298 гривен за доллар. Скриншот (bank.gov.ua)