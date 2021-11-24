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Курс долара виріс до максимуму з початку осені

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Україна, Середа 24 листопада 2021 16:28
Курс долара виріс до максимуму з початку осені Фото: курс долара виріс на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 25 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс зріс на 6 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 листопада встановлено на такому рівні: 26,9273 гривень за 1 долар (+0,0669 грн). При цьому курс долара на 24 листопада становить: 26,8604 гривень за 1 долар.

Курс долара виріс до максимуму з початку осені

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс до максимуму за 2,5 місяці. Вище курс був тільки 6 вересня - 26,9298 гривень за долар.

Курс долара виріс до максимуму з початку осені

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 24 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,90 гривень за долар, курс в покупці до 26,88 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 30,24 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,95 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

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