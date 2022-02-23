Курс доллара вырос до максимума с февраля 2015 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс вырос на 27 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь лет. Выше курс был только 26 февраля 2015 года - 30,01 гривен.

Официальный курс гривны к доллару на 24 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 29,2549 гривен за 1 доллар (+0,2672 грн). При этом курс доллара на 23 февраля составляет: 28,9877 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 4 копейки до 29,10 гривен за доллар, курс в покупке до 29,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,99 гривен за евро.

К 15:30 курс доллара поднялся выше 29,50 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в феврале 2022 года гривна может продолжить снижение при сохранении геополитических рисков. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 30,1-30,7 грн, евро - в диапазоне 32,8-33,5 грн.