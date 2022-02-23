Курс долара виріс до максимуму з лютого 2015 року

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 29,25 гривень за долар. Курс зріс на 27 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім років. Вище курс був тільки 26 лютого 2015 року - 30,01 гривень.

Офіційний курс гривні до долара на 24 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 29,2549 гривень за 1 долар (+0,2672 грн). При цьому курс долара на 23 лютого становить: 28,9877 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 23 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 4 копійки до 29,10 гривень за долар, курс в покупці до 29,08 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 32,99 гривень за євро.

До 15: 30 курс долара піднявся вище 29,50 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, в лютому 2022 року гривня може продовжити зниження при збереженні геополітичних ризиків. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 30,1 - 30,7 грн, євро - в діапазоні 32,8-33,5 грн.