Курс доллара вырос до максимума с февраля 2015 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,98 гривен за доллар. Курс вырос на 19 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 28 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,9879 гривен за 1 доллар (+0,1895 грн). При этом курс доллара на 27 января составляет: 28,7984 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь лет. Выше курс был только 26 февраля 2015 года - 30,01 гривен, когда в течение нескольких дней на рынке наблюдалась паника.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке 27 января 2022 года поднялся выше 29 гривен за доллар.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.