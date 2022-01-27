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Курс доллара вырос до максимума с февраля 2015 года

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Украина, Четверг 27 января 2022 16:05
Курс доллара вырос до максимума с февраля 2015 года Фото: курс доллара вырос до максимума за 7 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,98 гривен за доллар. Курс вырос на 19 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,9879 гривен за 1 доллар (+0,1895 грн). При этом курс доллара на 27 января составляет: 28,7984 гривен за 1 доллар.

Курс доллара вырос до максимума с февраля 2015 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь лет. Выше курс был только 26 февраля 2015 года - 30,01 гривен, когда в течение нескольких дней на рынке наблюдалась паника.

Курс доллара вырос до максимума с февраля 2015 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке 27 января 2022 года поднялся выше 29 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.

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