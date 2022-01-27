Курс доллара вырос до максимума с февраля 2015 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,98 гривен за доллар. Курс вырос на 19 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 28 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,9879 гривен за 1 доллар (+0,1895 грн). При этом курс доллара на 27 января составляет: 28,7984 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь лет. Выше курс был только 26 февраля 2015 года - 30,01 гривен, когда в течение нескольких дней на рынке наблюдалась паника.

Скриншот (bank.gov.ua)